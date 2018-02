Martina, legislatura agricola esemplare

(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - "Questa legislatura è stata una legislatura agricola senza precedenti nel recente passato del nostro Paese". Lo ha detto il ministro Maurizio Martina delle Risorse Agricole, intervenendo a Bolzano a sostegno della candidatura di Maria Elena Boschi. "L'Alto Adige è un modello in Italia e nel mondo per il suo modello agricolo e cooperativo, che nei tempi della globalizzazione ha comunque forti radici nel territorio" ha aggiunto il ministro durante un incontro con le cooperative agricole altoatesine. "Il nostro impegno è di portare avanti il lavoro di politiche strategiche anche nella prossima legislatura" ha detto Martina.

Boschi ha aggiunto che per i prossimi anni gli obiettivi da inseguire sono "alleggerire gli oneri burocratici e fiscali e puntare sull'educazione alimentare, creando cittadini consapevoli di quello che comprano e mettono in tavola". Boschi è anche intervenuta in merito al tema dei grandi predatori, ovvero i lupi e gli orsi. Abbiamo presente il problema e vedremo cosa potremo fare".