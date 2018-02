Giochi: Vonn, Goggia mi ha chiesto di continuare fino a 2022

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 23 FEB - "La scorsa notte io e Sofia abbiamo parlato e lei ha cercato di convincermi ad andare avanti fino alle Olimpiadi di Pechino del 2022. E' importante che a lei piaccia gareggiare con me tanto quanto a me piace gareggiare con lei". Lo ha detto la campionessa statunitense Lindsay Vonn in merito ad un colloquio avuto con l'azzurra Sofia Goggia, medaglia d'oro in discesa libera ai Giochi olimpici di Pyeongchang. "La rispetto molto - ha aggiunto Vonn - e le ho risposto che se potessi reggere fisicamente per quattro anni, probabilmente lo farei, ma quattro anni sono davvero molto lunghi".