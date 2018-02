Giochi: hockey, russi sconfiggono R.Ceca e volano in finale

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 23 FEB - Sconfiggendo 3-0 la Repubblica Ceca, la squadra dei russi senza bandiera ha conquistato l'accesso alla finale del torneo di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Affronterà per l'oro la vincente di Canada-Germania. Per i russi sono andati in rete Nikita Gusev, Vladislav Gavrikov e Ilya Kovalchuk.