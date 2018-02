Comuni: Trento presenta progetto vincitore per piazza Mostra

(ANSA) - TRENTO, 23 FEB - Piazza della Mostra a Trento non sarà più un vuoto urbano, ma uno spazio armonico e ordinato, capace di dialogare tanto con il Castello del Buonconsiglio e le elementari Sanzio disegnate Adalberto Libera, quanto con i negozi e le attività sul lato ovest. Tutto questo grazie al progetto dell'architetto Michele Andreatta, vincitore del concorso di progettazione bandito dall'Amministrazione comunale.

Presentate oggi pubblicamente per la prima volta a Palazzo Thun, le tavole di Andreatta delineano tre nuclei: una piazza-salotto, affacciata sul Castello, con in bella evidenza il sarcofago romano oggi quasi invisibile. Uno spazio pedonale che attraversa via Bernardo Clesio in corrispondenza della porta San Vigilio e arriva, con una rampa del tutto sbarrierata, davanti alla porta San Martino, che dovrebbe diventare il nuovo ingresso del Castello. Il terzo spazio infine, quello a ovest, coi 29 parcheggi per residenti, la postazione per il bike sharing, il marciapiede allargato per valorizzare i negozi.

