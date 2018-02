Agricoltura: Fem a cerimonia 150 anni fondazione Weinsberg

(ANSA) - TRENTO, 23 FEB - Una delegazione della Fondazione Edmund Mach, guidata dal direttore generale, Sergio Menepace, è intervenuta oggi in Germania, per la cerimonia dei 150 anni di fondazione dell'Istituto di Weinsberg. Con questa scuola che si trova nel cuore del Württemberg, zona di rinomata vocazione vitivinicola, i rapporti di collaborazione di San Michele risalgono al 1981, anno in cui è partito il gemellaggio che ha coinvolto fino ad oggi 467 studenti trentini. Alle celebrazioni, presiedute dal direttore di Weinsberg, Dieter Blankenhorn, sono intervenuti per la delegazione trentina, i dirigenti del Centro Istruzione e Formazione, Marco Dal Rì, e Trasferimento Tecnologico, Claudio Ioriatti, e i docenti che hanno fatto nascere e portato avanti la collaborazione.

"L'obiettivo dei tirocini didattici - ha spiegato il direttore generale, Sergio Menapace, - è sempre stato, da un lato, di far imparare il tedesco e, dall'altro, di far acquisire un'importante esperienza pratico-operativa in campo enotecnico".

