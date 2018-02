Pallavolo: Trentino batte Vibo Valentia 3-0

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - "L'approccio alla partita è stato corretto, anche alla luce del fatto che venivamo da due gare molto impegnative giocate durante la scorsa settimana". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, dopo la vittoria di ieri sera per 3-0 su Vibo Valentia nel penultimo impegno casalingo della regular season, che la conferma al quarto posto in classifica.

"Al di là del risultato - h aggiunto Lorenzetti - va però sottolineato che questa non è stata una buona prestazione per noi, perché la fase di cambiopalla non sempre ha funzionato e l'atteggiamento in campo in diverse occasioni non è stato quello che avrei voluto vedere. Bisogna avere lo spirito giusto anche in occasioni di questo tipo che possono sembrare semplici e stasera ci è un po' mancato". (ANSA).