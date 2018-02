Gioochi:Goggia sorride "tanti ingredienti,torta venuta bene"

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 22 FEB - "E' una torta fatta con mille ingredienti venuta decisamente bene". Sorride Sofia Goggia il giorno dopo l'impresa con la vittoria dell'oro olimpico nella discesa libera ai Giochi di Pyeongchang, festeggiata a Casa Italia. "Questa gara e questa pista sono quelle della mia consacrazione - ha aggiunto l'azzurra dello sci -, ho dimostrato una maturità sugli sci che non avevo mai avuto". La Goggia ha detto di aver rinunciato alla combinata perchè "non ho chiuso occhio e avevo anche dei dolorini psicosomatioci che mi impedivano di avere quel livello di attenzione che in una discesa è fondamentale".