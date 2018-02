Giochi: Manfred Moelgg, volevo chiudere in bellezza

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 22 FEB - "Sono le mie ultime Olimpiadi, volevo chiudere in bellezza. Mi dispiace perchè avevo la condizione fisica che volevo e non porto a casa niente". Manfred Moelgg commenta così il dodicesimo posto nello slalom speciale dei Giochi olimpici di Pyeongchang dopo aver chiuso la prima manche al quarto posto. "Nella prima manche - aggiunge - ho messo un po' troppa foga per raggiungere il risultato. Nella seconda manche la pista era segnata, dovevo essere preciso ma ho fatto due errori decisivi. C'era tutto per fare un buon risultato, peccato". Amarezza anche nelle parole di Stefano Gross, quarto in slalom a Sochi, che nei giorni scorsi è stato vittima di uno stiramento: "Non ero al 100%, ho cercato di fare di tutto e fino a metà gara ho tenuto il ritmo, poi ho subito il tracciato. Peccato perchè quella di oggi era una grande occasione".