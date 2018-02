Bolzano ricorda fratelli Scholl

(ANSA) - BOLZANO, 22 FEB - Nell'anniversario della morte dei fratelli Scholl alla presenza del sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi, del vice Christoph Baur, dell'assessore comunale Luis Walcher, delle autorità militari, rappresentanti dell'Anpi e tra gli altri anche di un gruppo di studenti universitari con in mano una rosa bianca è stato ricordato il gruppo studentesco che, durante la seconda Guerra mondiale, organizzò la resistenza contro il regime dittatoriale di Hitler e dei nazisti, richiamandosi a principi di pacifismo, libertà e umanesimo.

"Erano due ragazzi, ferventi cattolici, che speravano all'epoca in un mondo diverso e migliore. Credevano nella cultura, nella pace, nella fratellanza. Esempi come quello dei fratelli Scholl - ha detto Caramaschi - devono essere divulgati maggiormente per essere compresi e condivisi soprattutto dai più giovani".