Turismo: Trentino, 7.000 ingressi centro fondo alle Viote

(ANSA) - TRENTO, 21 FEB - Un'ottima risposta da parte del pubblico, con 7.000 ingressi, cioè il 40% in più dello scorso anno, merito anche delle abbondati nevicate che hanno imbiancato la piana delle Viote senza dovere ricorrere all'uso eccessivo della neve artificiale. Sono gli elementi di un primo bilancio sulla stagione invernale al Centro del fondo delle Viote del Bondone di Trento, tracciato stamani in una conferenza stampa dal presidente dell'Asis, Antonio Divan, e dal direttore della scuola di sci, Nicola Furner.

Furner ha evidenziato l'importanza di iniziare la stagione a dicembre, in modo da potere garantire un ottimo afflusso di persone durante tutta la sua durata e che inoltre in questa stagione si è registrata una buona affluenza infrasettimanale, mentre i fine settimana hanno ottenuto medie lusinghiere, grazie anche a eventi come la Ski marathon e i Campionati Trentini.

