Esplosione in un'abitazione nelle Giudicarie

(ANSA) - TRENTO, 20 FEB - Un'esplosione si è verificata dopo pranzo in una casa a San Lorenzo Dorsino, in Trentino, con gravi danni alla struttura, ma senza feriti. Sul posto sono accorsi la polizia locale e i vigili del fuoco, per verificare la stabilità del caseggiato. La causa sarebbe stata una bombola di gas.

