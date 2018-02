Ambiente: M'illumino di meno, 50 eventi Trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 FEB - Sono coinvolti 19 istituti scolastici e sono state organizzate oltre 50 iniziative in 30 comuni e località. Sono i numeri in Trentino della nuova edizione di 'M'illumino di meno', la campagna radiofonica sul risparmio energetico, lanciata dalla trasmissione Caterpillar di Radio2, in programma venerdì 23 febbraio.

Anche la Provincia autonoma di Trento ha aderito con un ruolo di promozione delle iniziative e organizzando a Trento un aperitivo a filiera corta e un concerto acustico a lume di candela. L'evento, in programma venerdì alle 18.30 nella sala delle Marangonerie del Castello del Buonconsiglio, sarà l'occasione per parlare delle iniziative che la Provincia promuove sul tema del risparmio energetico: dai progetti per la riqualificazione energetica dei condomini al piano della mobilità sostenibile, dai percorsi didattici e pillole di sostenibilità ambientale dedicate alle scuole alla campagna 'Energia? Qb'. (ANSA).