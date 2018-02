A piedi con lama da Bolzano a Roma

(ANSA)-BOLZANO, 20 FEB - Pellegrinaggio insolito di tre altoatesini, Walter Mair, Thomas Burger e Thomas Mohr, che per andare da Bolzano fino a Roma non hanno scelto la Frecciargento per arrivarci in poco più di quattro ore, ma hanno deciso di andarci a piedi, accompagnati dai loro cari amici pelosi, tre Lama, Buffon de Oro di 11 anni, Shaquiri de Oro di 7 anni e Tiento de Oro, 6 anni.

"L'idea non è di condurre con noi gli animali per portare i bagagli, per questo abbiamo i nostri zaini. I lama sono per noi soprattutto gentili compagni di viaggio, che come l'esperienza ci insegna, ci aiuteranno, con il loro ritmo costante della camminata", dice Thomas Burger, ideatore del trekking che li porterà il 20 aprile in piazza San Pietro. I tre portano con se un "papalino" di vera lana alpaca che porteranno in dono a papa Francesco - "argentino come i nostri lama" - sperando di ottenere un'udienza. I pellegrini dormiranno in sacco a pelo e passeranno per la via Romea che tocca anche Padova per raggiungere Roma dopo 2 mesi e 1.000 km.