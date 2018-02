Ambiente: M'illumino di meno anche in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 19 FEB - In occasione dell'evento nazionale M'illumino di meno, il Comune di Trento invita la cittadinanza ad aderire adottando iniziative familiari e personali contro gli sprechi di energia e per la salvaguardia dell'ambiente.

Tema di quest'anno è la bellezza del camminare e dell'andare a piedi. Tutti i dipendenti sono stati invitati a recarsi al lavoro il 23 febbraio usando i mezzi pubblici o a piedi, evitando se possibile l'uso dell'auto, ma anche ad adottare tutto l'anno, sia nell'ambito lavorativo che nella vita personale quotidiana, azioni ambientali responsabili. Iniziative sono previste anche nelle scuole e in molti altri comuni.

A Riva del Garda per sensibilizzare al risparmio energetico, dal 23 febbraio al 23 marzo sarà spenta l'illuminazione pubblica delle passeggiate Belvedere, via Cis e al Bastione, all'esterno del Bastione e le fontane di piazza Garibaldi. Il Comune di Avio aderisce spegnendo l'illuminazione pubblica nei centri storici di Avio e Sabbionara dalle 18 alle 20 del 23 febbraio. (ANSA).