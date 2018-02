Elezioni: Fdi Alto Adige, patto contro gli inciuci

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - "Un patto contro gli inciuci: lo hanno sottoscritto questa mattina a Roma i candidati del Trentino Alto Adige, tra cui quelli di Bolzano Alessandro Urzì, Marco Galateo e Cristina Barchetti". Lo evidenzia Fdi in una nota.

"Un patto - sottolinea Urzì, consigliere di Fdi Alto Adige nel cuore - che costituisce un impegno solenne a mantenere fede a un impegno preso con gli elettori, cacciare il Pd all'opposizione, restituire all'Italia un governo costruito sui programmi e i valori del centrodestra. Solo così l'Italia potrà ripartire". "In questi giorni - prosegue - si susseguono ipotesi fantasiose o azzardate che accrediterebbero formule di governo di 'salute nazionale', con addirittura i nomi di Gentiloni o Minniti presidenti del Consiglio. Governi che inevitabilmente per reggersi avrebbero bisogno di un consenso parlamentare anche oltre la sinistra. Sarebbero dei governi di inciucio nazionale, altro che salute nazionale, se vedessero sostegni inaspettati da fuori il proprio schieramento". (ANSA).