Auto: oltre 100 equipaggi a Rovereto il 24 febbraio

(ANSA) - TRENTO, 18 FEB - Sono oltre cento gli iscritti alla Coppa Città della pace, prima gara di regolarità per auto storiche del calendario 2018, a Rovereto il 24 febbraio.

Gli iscritti raggiungeranno Rovereto venerdì e il giorno dopo si sfideranno sulle strade della Vallagarina, del Basso Sarca e della Valle dei Laghi. Quest'anno la gara organizzata dalla scuderia roveretana Adige Sport apre la stagione del Cireas (il campionato italiano).

Sarà la 25/a edizione, e al termine della gara vera e propria, è stato inserito un Regolarità Show, che metterà i migliori equipaggi l'uno contro l'altro in una sfida dimostrativa a eliminazione diretta. Questa appendice si svolgerà in corso Bettini a Rovereto subito dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente. Il percorso valorizza le più belle strade del Garda Trentino, le prove cronometrate saranno 60.

Nel 2017 s'impose la coppia bresciana composta da Pierluigi Fortin e Laura Pilè su una Fiat 1500 Aerodinamica del 1936.

(ANSA).