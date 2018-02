Pallavolo: Trentino Volley domani a Modena

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - "Una partita di questo tipo, che arriva a poche giornate dal termine della regular season, diventa importante principalmente per due motivi. Il primo è ovviamente legato alle logiche della classifica, perché in palio ci sono punti fondamentali per il cammino di entrambe le squadre. Il secondo è rappresentato dal fatto che uno scontro del genere è già in grado di preparare l'ambiente e i giocatori a quello che poi vivranno fra poche settimane, con l'inizio dei Play Off Scudetto". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, in vista della sfida di domani per il 23/o turno di regular season a Modena.

"A maggior ragione - ha aggiunto Lorenzetti - è quindi necessario offrire una prestazione all'altezza, in un palazzetto importante e contro un avversario che sa mettere pressione.

Dovremo essere bravi a sopportarla e a saper reagire, con l'atteggiamento giusto, nei momenti delicati che vivremo".

(ANSA).