Trasporti: Anita a Delrio,su blocco Tirolo intervenga con Ue

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Intervenire sui blocchi unilaterali al traffico dei tir in Tirolo azionando la particolare procedura di segnalazione alla Commissione Ue, che attraverso il Regolamento sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci "consente di inibire iniziative unilaterali degli Stati membri restrittive degli scambi commerciali e di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci". E' la richiesta avanzata da ANITA, associazione delle imprese trasporti automobilistici aderente a Confindustria, in una lettera al ministro dei trasporti Graziano Delrio.

Ringraziando il ministro per la "presa di posizione sulla paventata introduzione di blocchi unilaterali al traffico dei tir da parte delle autorità del Tirolo", il presidente di Anita Thomas Baumgartner parla di "misure eccessivamente restrittive e ingiustificate, che non trovano alcun riscontro in altre regioni". "Considerato che le autorità tirolesi non sembrano avere intenzione di recedere dai loro propositi", il presidente di Anita suggerisce quindi come "possibile iniziativa che il Governo italiano potrebbe mettere in campo per contrastare tali inaccettabili iniziative unilaterali", il ricorso al Regolamento 2679/98, che "consente alla Commissione di intervenire in tali situazioni, chiedendo allo Stato membro interessato di 'adottare tutte le misure necessarie e proporzionate per rimuovere l'ostacolo entro un termine da essa stabilito in funzione dell'urgenza'".(ANSA).