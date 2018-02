Mostre: Dorian Gray, la diva dimenticata

(ANSA) - TRENTO, 16 FEB - Il Centro culturale "La Firma" di Riva del Garda propone a Trento, dal 3 al 30 marzo, una mostra dedicata Dorian Gray, la diva del cinema degli anni Cinquanta e Sessanta che visse in Trentino dopo il ritiro dalle scene.

In esposizione una serie di manifesti e locandine originali dell'epoca dove l'attrice è insieme ai grandi attori dell'epoca e le riviste dove è ritratta in copertina. Esposte anche le fotografie di Chiara Samugheo, la più grande fotografa italiana del dopoguerra, che ritrasse per i più prestigiosi settimanali dell'epoca.

La mostra "Chiamatemi divina. Dorian Gray: storia di un'attrice dimenticata", curata da Franco Delli Guanti e Ludovico Maillet, sarà ospitata alla Fondazione Caritro in via Calepina.

Nata a Bolzano ma vissuta per quasi 50 anni a Torcegno in Valsugana, Maria Luisa Mangini, questo il suo vero nome, girò 32 film insieme ai più grandi attori dell'epoca. Il grande pubblico la ricorda soprattutto per la sua interpretazione in "Totò, Peppino e la... malafemmina".