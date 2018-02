Giochi: capo allenatore azzurri sci, non abbiamo rimorsi

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 16 FEB - "Non abbiamo rimorsi, in questi ultimi tre anni abbiamo lavorato al 100% e abbiamo avuto grandi soddisfazioni. Dalla Corea torniamo con un quarto posto, abbiamo fallito il podio e accetto le critiche, siamo in Italia...". Massimo Carca, capo allenatore della squadra maschile di sci, commenta così i deludenti risultati ottenuti dall'Italjet a Pyeongchang. "Nella discesa libera -dice- siamo senza dubbio competitivi come dimostra il 4/o posto di Paris. Ha fatto un errore, non è stata sfortuna. Ha attaccato al massimo su tutta la pista. Nel supergigante facciamo più fatica, abbiamo lavorato ma non abbastanza. La combinata non la giudico: si sono create delle aspettative e non è stata valutata bene la gara, che era favorevole agli slalomisti". Il futuro? "Paris con i suoi 28 anni è mediamente giovane come discesista top. Per il resto occorre creare il vivaio. La Federazione lo sa e si è mossa. Per questo abbiamo inserito altri tecnici in Coppa Europa e i risultati si stanno vedendo".