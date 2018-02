Accordo fra Poste Italiane e Provincia Trento

(ANSA) - TRENTO, 13 FEB - Consegna giornaliera dei quotidiani, cassette dedicate per la posta internazionale, "locker" per la spedizione e il ritiro dei pacchi e-commerce, nuovi mezzi ecologici: queste alcune tra le novità previste di una convenzione triennale tra Poste Italiane e Provincia autonoma di Trento, firmata oggi a Roma.

La convenzione prevede la consegna con frequenza giornaliera (sabato compreso) dei quotidiani. Per i cittadini che ne faranno richiesta Poste Italiane collocherà cassette dedicate al recapito degli invii e 10 cassette di colore azzurro destinate alla raccolta della corrispondenza internazionale. Sarà poi avviata la sperimentazione di uno speciale "locker" per effettuare spedizioni e ritiri di pacchi in giorni feriali e festivi, per favorire lo sviluppo dell'e-commerce. Per ridurre l'impatto ambientale, Poste Italiane introdurrà 20 nuovi mezzi ecologici per i servizi di recapito. La Provincia si impegna a sostenere l'onere finanziario degli obblighi previsti per Poste Italiane dalla convenzione.