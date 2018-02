Giochi: esordio Kostner,trascina Italia in finale team event

(ANSA) - GANGNEUNG (COREA DEL SUD), 11 FEB - Esodio dolce sul ghiaccio della Ice Arena di Ganneung per Carolina Kostner.

L'azzurra de pattinaggio di figura ha trascinato l'Italia nella finale del team event ai Giochi di PyeongChang: il suo secondo posto nel corto ha infatti garantito alla squadra azzurra di accedere alla routine per le medaglie in programma domani (la notte italiana) con il quinto posto. Nella sua prova individuale la star dei pattini, abito rosso rubino, ha chiuso con 75,10 alle spalle della reginetta di Russia (in gara come Oar) Evgenia Medvedeva prima con 81.06.