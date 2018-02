Di Battista, la Svp fa inciuci col Pd

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - "Per me l'Alto Adige non può essere trattato come una discarica dei rifiuti politici, metaforicamente. Politici che non verrebbero più eletti a casa loro, perché li conoscono, li piazzano qua tramite accordi politici perché qua hanno il posto paracadutato". Lo afferma Alessandro Di Battista durante il suo comizio a Merano commentando la decisione del Pd di candidare Maria Elena Boschi nel collegio di Bolzano.

"La Boschi oltre ad aver avuto voce in campo sull'Italicum, bocciato dalla Corte costituzionale, è stata sconfitta al referendum sulla riforma costituzionale e inoltre ha usato il suo ruolo di ministro per occuparsi di una banca riconducibile alla sua famiglia, pertanto mi meraviglio che la Svp abbassi la testa dinnanzi a questa candidatura", ha detto Di Battista.

"Non è accettabile che la Svp sostenga questa candidatura, bisogna ribellarsi. La Svp fa inciuci col Pd", ha detto Di Battista.