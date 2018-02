Auto: a Rovereto primo forum italiano sui powertrain

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - Ottimizzare i sistemi di simulazione, comunicazione e controllo veicolo per rendere le auto sempre più leggere, sicure e intelligenti: questo l'obiettivo di 'Inn4Mech', primo forum italiano sui powertrain, i sistemi di trasmissione di potenza per auto e veicoli off-road, che si terrà a Rovereto nei giorni 15 e 16 febbraio.

Oltre 150 esperti da tutta Europa hanno già confermato la propria presenza ai seminari e ai workshop applicativi, guidati da 24 ricercatori e sviluppatori industriali provenienti da Italia, Inghilterra, Germania, Belgio e Usa. Ad aprire i lavori con un intervento sui veicoli ibridi sarà Simona Onori, assistente all'Università di Stanford e vincitrice, nel 2017, del National Science Foundation Career Award, il più importante premio per giovani ricercatori assegnato negli Usa.

L'iniziativa, promossa da Trentino Sviluppo in collaborazione con Dana, Siemens, Bonfiglioli e Ducati Energia, si svolgerà in al Teatro Zandonai, al Mart, al Palazzo dell'Istruzione e al Polo Meccatronica.