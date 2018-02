Tv: in Trentino riprese di 'Master of photography'

(ANSA) - TRENTO, 9 FEB - Il Trentino ha ospitato le riprese della puntata dedicata al tema del paesaggio di "Master of photography", talent show europeo dedicato alla fotografia prodotto da Sky Arts Production Hub. Otto i fotografi impegnati in altrettante località. Gli scatti dei concorrenti saranno valutati da una giuria di cui fa parte anche Oliviero Toscani.

Il programma, giunto alla terza edizione, sarà trasmesso in prima serata su Sky Arte Hd (canali 120 e 400) nel corso della primavera, in contemporanea in cinque Paesi: Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria.