San Valentino sotto le stelle

(ANSA) - BOLZANO, 9 FEB - Il Planetarium Alto Adige in occasione della festa di S. Valentino propone una serata speciale sotto le stelle. Prenderà il via con una romantica guida sotto la cupola del planetario dedicata al cielo notturno.

In conclusione sarà possibile osservare le stelle con un telescopio all'aperto, sulla piazza antistante il planetario.

Le persone interessate all'iniziativa, in programma mercoledì 14 febbraio alle ore 20.30 in lingua italiana e in lingua tedesca alle devono prenotarsi entro le ore 17 di domenica 11 febbraio. Il biglietto costa 15 a persona, comprensivo di buffet, spumante, guida e osservazione. In caso di maltempo non si terrà l'osservazione al telescopio; in ogni caso è consigliato portare vestiti adeguati alla stagione.