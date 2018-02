Poste: in Trentino consegne tornano giornaliere

(ANSA) - TRENTO, 8 FEB - Tornerà ad essere giornaliero, dal lunedì al sabato, il servizio di consegna dei quotidiani e della posta urgente in Trentino, grazie ad una convenzione fra Provincia e Poste Italiane approvata oggi dalla Giunta provinciale.

Nel dicembre 2017 la società postale, in seguito ad un nuovo piano industriale, aveva iniziato ad effettuare il recapito a giorni alterni in 156 comuni del Trentino, che in 46 comuni interessava anche la consegna dei quotidiani.

La convenzione prevede inoltre una serie di servizi sperimentali e l'assunzione di nuovo personale. La convenzione, che avrà una durata triennale, per un intervento finanziario in carico alla Provincia pari a 10.612.170 euro in tre anni, disciplina l'assunzione da parte di Poste Italiane di un obbligo di servizio pubblico aggiuntivo, volto ad integrare il servizio postale universale attraverso ulteriori modalità di raccolta e recapito della posta agli abitanti delle zone rurali e montane.