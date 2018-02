Museo alpini Doss Trento, sì di Provincia ad ampliamento

(ANSA) - TRENTO, 8 FEB - Accogliendo la richiesta avanzata dall'Associazione nazionale alpini, la Giunta provinciale di Trento ha concesso il nulla osta a procedere, in deroga alle norme d'attuazione del Piano regolatore generale, all'ampliamento e alla riqualificazione del Museo nazionale storico degli Alpini sul Doss Trento.

I lavori previsti dal progetto - sottolinea la Provincia - sono infatti in contrasto con le norme di attuazione del Prg relativamente alla destinazione di zona, ma lo stesso Piano regolatore generale consente il rilascio di permessi di costruire in deroga, per l'esecuzione di opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico.

Il nuovo intervento si rende necessario in quanto la sede museale non risulta più sufficiente ad accogliere i reperti sulla storia del corpo degli alpini che sono stati raccolti nel tempo.