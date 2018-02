Carabinieri donano calendario giochi ad alunni di Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 7 FEB - "Non solo smartphone" si chiama l'iniziativa promossa dai carabinieri che hanno regalato agli alunni della scuola elementare "Regina Elena" di Rovereto il calendario per i ragazzi edito dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

Alla presenza degli insegnanti, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Rovereto, maggiore Massimo Di Lena, ha incontrato i bambini e donato loro alcune copie del calendario opera del carabiniere vignettista Antonio Mariella, che ha creato 12 divertenti tavole, una per ogni mese dell'anno. E' una riflessione sulla società digitalizzata e multimediale, che rievoca la semplicità, la bellezza e la spensieratezza dei bambini che giocano sotto l'occhio vigile e attento dei carabinieri per strada, come si faceva una volta. Il maggiore Di Lena ha sottolineato i pericoli del web e ha invitato i ragazzi ad un uso consapevole delle opportunità digitali.