Agricoltura: 2 mln di mutui agevolati per danni da maltempo

(ANSA) - TRENTO, 7 FEB - Cooperfidi e Provincia autonoma di Trento mettono a disposizione delle aziende agricole colpite da grandinate e trombe d'aria, verificatesi nei mesi di luglio e agosto 2017, un plafond di 2 milioni di euro per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a copertura delle spese di ripristino di impianti e colture.

La durata massima è di 5 anni con ammortamento in rate semestrali. L'importo del prestito non potrà essere inferiore ai 10.000 euro o superiore ai 100.000 euro. Il 10% degli interventi sarà riservato alle piccole imprese condotte da giovani agricoltori.

L'intervento fa seguito e si aggiunge al plafond di 5 milioni di euro messi a disposizione, nel giugno 2017, del mondo agricolo da Cooperfidi in collaborazione con le Casse Rurali Trentine per la copertura dei danni da gelate. Finora sono state perfezionate 77 pratiche per un totale di 2 milioni 947 mila euro.