Kompatscher, subito merci su rotaia

(ANSA) - BOLZANO, 6 FEB - "Il traffico pesante va subito spostato su rotaia dove possibile. Non possiamo attendere l'inaugurazione del tunnel del Brennero nel 2027". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher all'indomani del vertice transfrontaliero a Monaco. "Non possiamo più tollerare - ha aggiunto - il forte impatto del traffico pesante sull'ambiente e sulla salute". Il presidente della Provincia autonoma si è detto comunque soddisfatto di un consenso raggiunto in tal senso con l'Austria e la Germania. "Con provvedimenti immediati - ha detto - dobbiamo rendere la rotaia più interessante". Secondo Kompatscher, l'attuale linea del Brennero avrebbe la capacità per 100 treni in più al giorno. Kompatscher ha infine auspicato interventi di sostegno dei tre governi in tal senso. "Chi inquina deve pagare di più", ha sottolineato.