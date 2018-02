Centrale unica emergenza Trento apre al pubblico

(ANSA) - TRENTO, 6 FEB - Domenica 11 febbraio aprirà per la prima volta alla cittadinanza la Centrale unica di emergenza 112 di Trento, che ha sede in via Pedrotti 18.

Lo rende noto la Provincia precisando che per un giorno gli operatori, i tecnici e il personale saranno a disposizione per illustrare la gestione delle chiamate di emergenza.

L'iniziativa, organizzata nell'ambito della Giornata europea del 112, prevede quattro visite guidate: alle 10, alle 11, alle 14 e alle 15.

Per partecipare è consigliata la prenotazione via mail all'indirizzo serv.centraleunica@provincia.tn.it indicando le generalità, il numero dei partecipanti e la fascia oraria preferita.