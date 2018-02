Kompatscher, limitare traffico deviato

(ANSA) - BOLZANO, 5 FEB - Organizzato dal coordinatore del corridoio scandinavo-mediterraneo della UE, Pat Cox, si è svolto a Monaco di Baviera il vertice europeo sul traffico lungo l'asse del Brennero. L'incontro ha visto la partecipazione dei Ministri dei trasporti di Italia, Austria e Germania, nonchè dei governatori locali dei territori interessati, ovvero Baviera, Tirolo, Alto Adige e Trentino.

Durante il cosiddetto Brenner Meeting di Monaco, è stato deciso di dare vita ad un gruppo di lavoro che valuterà nel dettaglio tutti gli aspetti legali, infrastrutturali ed economici, e che a maggio si ritroverà a Innsbruck per fare un nuovo punto della situazione. L'obiettivo è quello di partire entro la fine dell'anno con le prime misure concrete del pacchetto di interventi. Per il presidente della giunta altoatesina Arno Kompatscher nel breve periodo rimane "necessario intervenire in maniera incisiva per limitare sia il traffico di transito che il traffico deviato, attirato lungo il Brennero da tariffe e fattori di costo".