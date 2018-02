Freddo polare, -15 gradi a Brunico

(ANSA) - BOLZANO, 4 FEB - In Alto Adige, dopo le temperature piuttosto primaverili dei giorni scorsi, nelle ultime ore si è registrato un netto calo delle temperature. A Brunico la temperatura la scorsa notte è scesa a -15 gradi, mentre a Monguelfo e Predoi a -17 e a San Giacomo in val di Vizze addirittura a -18. Il freddo polare nei prossimi giorni non mollerà l'Alto Adige, annuncia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.