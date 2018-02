Alto Adige: Boschi,avversari sono autonomisti dell'ultim'ora

(ANSA) - BOLZANO, 4 FEB - "I nostri avversari politici si sono scoperti autonomisti dell'ultim'ora, le loro battaglie contro l'autonomia evidentemente sono solo state uno scherzo".

Lo ha detto Maria Elena Boschi, incontrando a Bolzano i militanti del Pd. "L'autonomia - ha aggiunto - è un modello che funziona e viene osservato anche in Europa. Il nostro governo si è sempre impegnato in tale senso e non solo in campagna elettorale".

"Mentre gli avversari hanno posizioni dettate dall'oggi, il Pd detta i temi per i prossimi venti anni, come la crescita, i diritti dei lavoratori e la tutela dell'ambiente". Il sottosegretario Gianclaudio Bressa, candidato all'uninominale per il Senato a Bolzano, ha detto "il Pd non ha nessun piano b per le elezioni, ma solo il piano v, ovvero vincere. Dobbiamo convincere i quattro milioni di elettori indecisi".(ANSA).