Sci nordico: Dobbiaco-Cortina, vince norvegese Gjerdalen

(ANSA) - BOLZANO, 3 FEB - La granfondo Dobbiaco-Cortina è andata al norvegese Tord Asle Gjerdalen (2:15:43.1), che meno di una settimana fa aveva mancato la vittoria della Marcialonga di Fiemme e Fassa, che gli sarebbe valsa il poker di primo posti nella gara.

Dietro di lui il connazionale Andreas Nygaard (2:15.43.6) e il russo Sergey Ustiugov (2:15.43.7), venuto a cimentarsi con i fuoriclasse delle lunghe distanze. Ilya Chernousov aveva concluso in seconda posizione prima di essere squalificato per ostruzione. Miglior italiano Mauro Brigadoi, 15/o in 2:15.48.

Al femminile ennesima battaglia sportiva tra la svedese Britta Johansson Norgren (2:46.12.07) e la ceca Katerina Smutna (2:46.12.39), con la prima trionfare in tutte le prove Visma Ski Classics della stagione. Terza classificata l'altra svedese Lina Korsgren (2:46.31).

Domani si replica con una 30 km in skating da Fiames alla Nordic Arena di Dobbiaco. (ANSA).