Pallavolo: Champions, Trentino Volley vince in Turchia

(ANSA) - TRENTO, 2 FEB - "Siamo contenti per il risultato che vale tanto sotto diversi punti di vista". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, dopo la vittoria di ieri sera in Turchia per 3-1 a Izmir, che vale il primato della Pool E in Champions.

"Dopo la sconfitta con Perugia a Bari - ha aggiunto Lorenzetti - volevamo dimostrare qualcosa e ripartire. Ci siamo riusciti giocando con un assetto diverso dal solito, ma era un esperimento che andava fatto necessariamente in partita, perché allenandosi così poco in questo periodo non potevamo provarlo con calma in altre circostanze. Hoag meritava di giocare per ritrovare il ritmo ed era difficile scegliere chi tenere fuori fra Lanza e Kovacevic. Siamo cresciuti durante la partita prima nella fase di cambiopalla e poi con quella di break, ben supportata dal servizio. Vincere fuori casa in Champions League non è mai semplice e non lo era a maggior ragione questa sera vista la delicatezza dell'impegno". (ANSA).