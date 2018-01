Grande Guerra: a Trento arciduca d'Austria-Este per la pace

(ANSA) - TRENTO, 30 GEN - C'era anche l'arciduca Martino d'Austria-Este oggi al convegno "Il Trentino per costruire insieme la pace", organizzato dalla presidenza della Provincia autonoma di Trento e tenutosi al Castello del Buonconsiglio.

Al centro dell'incontro il binomio memoria-pace all'interno di una comune cornice euroregionale ed europea. Ciò nella volontà - è stato detto - di abbattere gli steccati e di superare gli odi di un tempo senza per questo rinunciare ad un rigoroso studio storico e alla trasmissione aggiornata del passato alle nuove generazioni.

L'arciduca Martino d'Austria-Este si è presentato a Trento con un singolare destino familiare: il padre figura come terzogenito dell'imperatore Carlo I, la madre è invece figlia primogenita di Amedeo di Savoia, duca di Aosta.

Al convegno sono intervenuti anche il presidente nazionale Ana, Sebastiano Favero, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi.