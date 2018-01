Furto in abitazione Roncone, due arresti

(ANSA) - TRENTO, 27 GEN - Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri per un furto in abitazione commesso a Roncone, nelle Giudicarie.

I due, cittadini albanesi di 29 e 25 anni senza fissa dimora e già conosciuti dalle forze dell'ordine, notati dai militari sono saliti a bordo di un'auto cerando di far perdere le loro tracce. I carabinieri si sono così lanciati al loro inseguimento fino a Bagolino, in provincia di Brescia. Una volta bloccato il mezzo, gli occupanti sono stati identificati e perquisiti. I carabinieri sono riusciti così a ricostruire i fatti accaduti prima del controllo, accertando che i due si erano intrufolati in un'abitazione di Roncone rubando, oltre ad un portafoglio, alcuni piccoli elettrodomestici che poi avevano gettato lungo la strada. Le indagini proseguono per accertare se i due abbiano commesso altri furti avvenuti nei giorni scorsi nella Giudicarie. Inoltre gli investigatori devono accertare la posizione della proprietaria del veicolo utilizzato, che non risulta rubato.