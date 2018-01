Valanghe, oltre 3 m neve in Vallelunga

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - In Alto Adige è tornato il sole, ma il pericolo valanghe resta al massimo livello (5 di 5) lungo la cresta di confine tra Resia e il Brennero. Quello in corso entrerà nella storia come un inverno record: A Melago, in Vallelunga, dove oggi è stato evacuato un albergo, dal primo dicembre sono caduti complessivamente 3,3 metri di neve, solo negli ultimi sette giorni 1,4 metri, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. A valle si registrano 1,5 metri, mentre a Roia di Fuori in alta val Venosta finora sono caduti addirittura 3,6 metri di neve.