Arte moderna, Museion compie 10 anni

(ANSA) - BOLZANO, 23 GEN - Il 24 maggio 2018 Museion, il museo d'arte moderna e contemporanea di Bolzano, compie dieci anni. Collocato in un territorio come l'Alto Adige, alla confluenza di culture e lingue, Museion non ha mai smesso, in questi anni, di rimanere ON: attivo, pulsante, con proposte artistiche inconsuete, come l'edificio che lo ospita, disegnato dagli architetti KSV di Berlino.

Questa mattina il programma dei dieci anni #10YearsOn è stato presentato a Roma in una conferenza stampa nazionale presso l'Associazione Stampa Estera. Il programma rispecchia l'anima multiforme e i filoni degli ultimi anni. La stagione si apre con BODY CHECK. Martin Kippenberger - Maria Lassnig. "A dieci anni dall'esposizione dell'opera di Martin Kippenberger 'Zuerst die Füße', lo storico dell'arte Veit Loers rilegge il lavoro dell'artista tedesco e lo mette in dialogo, per la prima volta, con una posizione femminile che ha segnato la storia dell'arte degli ultimi decenni", ha osservato la direttrice del Museion Letizia Ragaglia.