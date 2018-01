Ferrovie: controlli antievasione in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 22 GEN - Da oggi circa trenta agenti, provenienti anche da altre regioni, divisi in quattro pool, contrasteranno il fenomeno dell'evasione che comporta una diminuzione di risorse destinate al servizio ferroviario regionale. Le squadre opereranno sui treni della direzione provinciale di Trento, sulla linea verso Verona. Ad annunciarlo è Trenitalia, in una nota.

L'attività, già avviata con successo negli scorsi mesi in Trentino Alto Adige e in tutto il territorio nazionale, viene spiegato, prevede il coinvolgimento di un pool nazionale di agenti Trenitalia che ogni settimana opera in una diversa realtà regionale in affiancamento a un pool locale, che resterà sempre attivo nel proprio territorio. Ogni gruppo è formato da almeno cinque agenti, specificamente professionalizzati, che si muoveranno insieme in stazione e a bordo treno, che verificano il possesso e la regolarità del biglietto o dell'abbonamento.

