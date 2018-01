Elezioni: Achammer difende primarie Svp

(ANSA) - BOLZANO, 22 GEN - Il segretario Svp Philipp Achammer ha difeso le primarie del suo partito, che sono state caratterizzate da un basso numero di candidati e da un'affluenza di appena il 20%. "E' chiaro - ha detto - che in presenza di candidature forti il numero degli sfidanti non sia alto. E' stato comunque importante coinvolgere la base che ha rafforzato le candidature in vista delle politiche del 4 marzo", ha aggiunto Achammer. "L'obbiettivo della Svp - ha concluso - resta il rafforzamento dell'autonomia. Saremo rappresentanti e difensori dell'autonomia a Roma".