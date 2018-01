'Marcialonga Stars' per pazienti oncologici

(ANSA) - TRENTO, 20 GEN - La Lega italiana per la lotta contro i tumori di Trento organizza il 27 gennaio la 18/a edizione della 'Marcialonga Stars', manifestazione benefica che si svolge nell'ambito della 'Marcialonga', in collaborazione con il Comitato Marcialonga e la Scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo.

Si tratta di un percorso di circa 3 km da percorrere con le ciaspole, con gli sci da fondo o comunque con calzature da montagna. Quest'anno i fondi raccolti saranno destinati ad un ambulatorio di agopuntura per migliorare la qualità della vita nel combattere gli effetti del tumore o della terapia farmacologica. Numerosi testimonial hanno dato la loro adesione, tra cui Paolo Bettini, Maria Canins, Antonella Confortola, Francesca Dallapè, Maurizio Fondriest, Cristian Ghedina, Cesare Maestri, Antonio Molinari, Francesco Moser, Franco Nones, Claudia Paolazzi, Alessandro Santoni, Gilberto Simoni, Eleonora Strobbe, Don Franco Torresani, Renato Travaglia, Jonathan Wyatt e Cristian Zorzi e Ignazio Moser.