Venti donne trentine a scuola di politica

(ANSA) - TRENTO, 19 GEN - Iscrizioni entro il 27 gennaio per partecipare al corso di quattro settimane 'Professione: politica. Più partecipazione attiva delle donne per una effettiva democrazia paritaria'.

L'iniziativa, organizzata da Università e Provincia di Trento, è rivolta a 20 donne motivate a impegnarsi attivamente in politica e a costruire contesti paritari da un punto di vista di genere. Il corso intende formare cittadine e cittadini consapevoli dell'impatto delle disuguaglianze di genere nell'ambito politico e con l'interesse a partecipare alla politica attiva. I seminari saranno tenuti da personale docente dell'Università di Trento e da professionisti esterni. Saranno affrontate varie aree tematiche: sistema politico e partiti politici; marketing elettorale; comunicare in pubblico; leadership al femminile e empowerment; crowdfunding; media e genere; politica partecipativa. Sono inoltre previste testimonianze di donne e uomini con esperienza all'interno dei partiti locali.