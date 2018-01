Scuola: al via progetto Fbk 'Racconta un'altra storia'

(ANSA) - TRENTO, 19 GEN - Al via "Racconta un'altra storia!", progetto per le scuole realizzato dall'Unità ricerca e innovazione per la scuola e dal Centro per le scienze religiose (Isr) della Fondazione Bruno Kessler di Trento.

L'iniziativa si rivolge alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori con l'obiettivo di promuovere una riflessione sugli stereotipi, i pregiudizi, le discriminazioni e la violenza, verbale e non, nei confronti delle minoranze religiose, con particolare attenzione all'analisi dei "discorsi di odio" (hate-speech) prodotti anche attraverso i media. Nel corso del progetto è prevista la realizzazione di laboratori nelle scuole e un meeting finale con la presentazione e diffusione dei risultati.