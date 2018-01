L.elettorale: ricorso in tribunale civile a Trento

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - Il ricorso contro la legge elettorale nazionale per l'Alto Adige è finito in tribunale civile a Trento. "Trenta giorni di tempo per permettere alle due controparti di presentare delle memorie, poi il giudice del tribunale civile di Trento potrà esprimersi sulla 'non manifesta infondatezza' e sulla 'rilevanza' dell'istanza presentata contro numerosi passaggi della legge elettorale nazionale. Se poi il giudice dovesse ravvisare - come auspichiamo - profili di incostituzionalità nelle legge, rimetterebbe alla Consulta un verdetto in merito", afferma il consigliere provinciale altoatesino M5s Paul Köllensperger.

"Noi - prosegue la nota -, assieme ai rappresentanti di altre forze politiche dalla destra alla sinistra, di tutti i gruppi linguistici, la riteniamo palesemente anticostituzionale, cucita su misura per favorire il grande inciucio Renzi-Berlusconi a livello nazionale e per portare a Roma il maggior numero di parlamentari Svpd a livello locale. Approvata a colpi di fiducia per vincere i mal di pancia di moltissimi parlamentari (e per fortuna che le regole del gioco dovrebbero essere scritte tutti insieme), contiene purtroppo molti passaggi indecenti e per quello che riguarda la nostra terra ne possiamo indicare in particolare alcuni".

"Noi siamo favorevoli a una rigorosa tutela della minoranze, ma non alla tutela per legge della Svp. Per questo diciamo no a questa legge elettorale, una versione riveduta e corretta del famigerato Porcellum, già dichiarato incostituzionale", conclude Köllensperger. (ANSA).