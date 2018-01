Diocesi Trento rimuove parroco per irregolarità contabili

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - L'Arcidiocesi di Trento, a seguito di una segnalazione della Procura di Rovereto, ha rimosso il parroco don Ezio Seppi, per irregolarità contabili.

Lo comunica la stessa Arcidiocesi precisando di aver effettuato un accertamento amministrativo-contabile sulle parrocchie di San Nicolò in Chizzola, San Martino in Pilcante, Santa Margherita in Santa Margherita di Ala, Ss. Fabiano e Sebastiano in Serravalle, facenti parte dell'Unità pastorale "San Paolo". "L'accertamento ha evidenziato irregolarità tali da indurre la rimozione del parroco don Ezio Seppi. Pertanto, l'arcivescovo Lauro Tisi gli ha chiesto di lasciare la parrocchia. Don Seppi ha rassegnato le immediate dimissioni".

Il Vicario generale dell'Arcidiocesi, don Marco Saiani, ha incontrato i membri dei Comitati parrocchiali, del Consiglio dell'Unità pastorale e dei Consigli per gli affari economici delle comunità interessate, comunicando loro quanto avvenuto.