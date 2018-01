Meranesi si spostano sempre più green

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - "A Merano su dieci percorsi, sei vengono effettuati a piedi, con la bici o con il bus. Cresce l'uso dei mezzi a pedali". Lo ha evidenziato il sindaco Paul Rösch, presentando un sondaggio, al quale hanno partecipato 866 meranesi.

Il meranese tipo quotidianamente compie in media 3,5 spostamenti, per un totale di 33 chilometri nei giorni feriali e 48 chilometri la domenica. In riva al Passirio, nel 40% dei casi i percorsi sono più corti di due chilometri, perciò gli spostamenti a piedi hanno una grande importanza. A piedi viene infatti effettuato il 32% dei tragitti (la percentuale, nel 2012, era pari al 37%). La bicicletta - con una percentuale del 20% (17% nel 2012) - ricopre un'importanza fondamentale. Il 90% dei nuclei famigliari possiede una vettura. Il 64% dei meranesi ha un abbonamento al bus o al treno, l'Alto Adige pass è tanto diffuso quanto la patente di guida (66%).