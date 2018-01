Elezioni: Svp e Patt incontrano Renzi

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - "Vogliamo costruire sui successi della politica autonomistica degli ultimi cinque anni e continuare anche nella nuova legislatura il nostro programma di sviluppo dell'autonomia". Lo hanno detto il segretario politico della Svp, Philipp Achammer, ed il suo vice, il senatore Karl Zeller, che col presidente del Patt, Franco Panizza, ed il presidente della Provincia di Trento, Ugo Rossi, hanno incontrato a Roma il segretario del Pd, Matteo Renzi.

Renzi, riferisce la Svp in una nota, ha "reso chiaro che il Pd intende proseguire una politica filo-autonomista". Svp e Patt si sono detti soddisfatti dei risultati raggiunti dal 2013 con 18 norme d'attuazione approvate e quattro modifiche dello statuto d'autonomia. L'esecutivo Svp ha dato parere favorevole al patto col Pd per le elezioni del 4 marzo. "Per i candidati del Pd nei collegi di Bolzano abbiamo ribadito a Renzi che per avere successo serve un candidato con un'alta credibilità autonomista". Renzi ha annunciato una proposta per i prossimi giorni.